Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что уходящая администрация Джо Байдена нацелена на эскалацию конфликта на Украине и стремится оставить максимально тяжелое наследство своему преемнику, избранному президенту Дональду Трампу. Об этом сообщает Al Arabiya.
По словам Медведева, первая цель заключается в том, чтобы передать Трампу сложное наследство, связанное с ситуацией в Украине. Вторая цель состоит в том, чтобы предпринять шаги, которые «укрепят роль Байдена» в данной истории. Он отметил, что решения администрации часто выглядят непоследовательными и исходят из сиюминутных соображений.
Также Медведев отметил, что средства американских налогоплательщиков были потрачены на военную кампанию, которая привела к значительным экономическим потерям для Украины и многочисленным человеческим жертвам. Он выразил мнение, что Байден хочет передать это наследие новой администрации, чтобы она столкнулась с максимальными трудностями.
Ранее сообщалось, что Байден тайно попросил у Конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на пополнение запасов Пентагона и помощь Украине. Предположительно, законодатели рассмотрят его запрос в декабре.