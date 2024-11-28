Медведев: Байден играет на эскалацию конфликта на Украине

По словам Медведева, первая цель заключается в том, чтобы передать Трампу сложное наследство, связанное с ситуацией в Украине. Вторая цель состоит в том, чтобы предпринять шаги, которые «укрепят роль Байдена» в данной истории. Он отметил, что решения администрации часто выглядят непоследовательными и исходят из сиюминутных соображений.