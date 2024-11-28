Экс-глава MI6 Дирлав признал, что Европа находится в прямом конфликте с РФ

Он отметил, что премьер-министр Польши Дональд Туск называет это предвоенной ситуацией, однако Дирлав считает ее «настоящей войной». По его мнению, с точки зрения России это может не обязательно означать вооруженный конфликт — вероятен гибридный конфликт, который проявляется в различных сферах.