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Экс-глава MI6 Дирлав признал, что Европа находится в прямом конфликте с РФ

Дирлав считает, что диалог с Россией будет лучше полного отсутствия контактов.

Источник: Аргументы и факты

Бывший глава британской службы внешней разведки MI6 Ричард Дирлав заявил, что Европа уже находится в состоянии прямого конфликта с Россией. Об этом сообщает Sky News.

Он отметил, что премьер-министр Польши Дональд Туск называет это предвоенной ситуацией, однако Дирлав считает ее «настоящей войной». По его мнению, с точки зрения России это может не обязательно означать вооруженный конфликт — вероятен гибридный конфликт, который проявляется в различных сферах.

В условиях текущей «крайне сложной ситуации» Дирлав считает, что диалог с Россией будет лучше полного отсутствия контактов. Он подчеркнул необходимость таких переговоров для предотвращения дальнейшей эскалации, хотя не уверен, что Москва настроена вести диалог с Западом.

Ранее депутат Госдумы РФ Алексей Чепа заявил, что страны Запада обвинили Россию в гибридных атаках из-за того, что в российских информационных агентствах публикуются мнения, которые отличаются от их точки зрения.