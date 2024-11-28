В США объяснили чистой математикой просьбу к Киеву снизить возраст призыва

По его словам, текущие мобилизационные усилия Киева недостаточны для компенсации потерь, понесённых украинской армией. При этом он подчеркнул, что в Вашингтоне считают, что озвученная украинской стороной необходимость дополнительно призвать 160 тысяч человек может быть заниженной.