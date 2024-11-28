Власти США связывают свое требование к Украине снизить возрастной порог для призыва до 18 лет с расчётами, основанными на «чистой математике».
Об этом сообщил агентству Associated Press американский чиновник, пожелавший сохранить анонимность.
По его словам, текущие мобилизационные усилия Киева недостаточны для компенсации потерь, понесённых украинской армией. При этом он подчеркнул, что в Вашингтоне считают, что озвученная украинской стороной необходимость дополнительно призвать 160 тысяч человек может быть заниженной.
Ранее стало известно, что руководство США давит на киевский режим, заставляя снизить призывной возраст на Украине до 18 лет. Увеличение численности личного состава, по мнению американских чиновников, может помочь украинским войскам на фоне продолжающегося успеха Вооруженных сил РФ в зоне СВО и Курской области.