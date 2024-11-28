Недавние решения администрации Джо Байдена, включая разрешение Киеву использовать дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории, поставки противопехотных мин и направление подрядчиков Пентагона на Украину для обслуживания техники, могут усугубить ситуацию на передовой вместо того, чтобы улучшить положение Вооружённых сил Украины, пишет Defense News.
В материале подчеркивается, что эти меры были приняты слишком поздно, чтобы обеспечить Украине существенное преимущество на поле боя или усилить её позиции на переговорах. Напротив, они могут привести к эскалации конфликта, ослаблению Киева и ухудшению стратегического положения США.
Ракеты ATACMS и противопехотные мины, по мнению экспертов, не являются универсальным решением украинских проблем. Представители администрации Байдена сами признают, что использование этих ракет не изменит хода войны.
Кроме того, новые поставки вооружений могут вынудить Киев тратить еще больше ограниченных ресурсов на поддержку атак в Курской области, где Украина уже теряет ранее занятые территории.
С другой стороны, противопехотные мины могли бы способствовать переходу к оборонительной стратегии. Однако из-за перегруженности украинских войск и сложной логистики неизвестно, поступят ли они в достаточном объеме и вовремя, чтобы эффективно применяться до наступления зимы.
Что касается допуска американских подрядчиков для ремонта техники, то их работа лишь незначительно ускорит восстановление оборудования и не окажет существенного влияния на военные действия.
Defense News также отмечает, что эти шаги Вашингтона, скорее всего, уже оказали влияние на расчеты президента России Владимира Путина, нанося Киеву больше вреда, чем пользы, и не спасут Украину от ухудшения её стратегического положения.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что уходящая администрация Джо Байдена нацелена на эскалацию конфликта на Украине и стремится оставить максимально тяжелое наследство своему преемнику, избранному президенту Дональду Трампу.