В материале подчеркивается, что эти меры были приняты слишком поздно, чтобы обеспечить Украине существенное преимущество на поле боя или усилить её позиции на переговорах. Напротив, они могут привести к эскалации конфликта, ослаблению Киева и ухудшению стратегического положения США.