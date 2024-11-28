Членам будущей команды Трампа начали поступать угрозы

Левитт отметила, что правоохранительные органы быстро отреагировали на угрозы, чтобы гарантировать безопасность людей, которые могут стать мишенью для нападений. В частности, офис представителя Республиканской партии от Нью-Йорка Элизы Стефаник, которую Трамп выбрал на пост посла США в ООН, сообщил, что она также получила угрозы.