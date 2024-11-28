Членам будущей команды Трампа начали поступать угрозы

Несколько кандидатов в будущую администрацию избранного президента США Дональда Трампа стали жертвами «жестких» угроз, как сообщила пресс-секретарь штаба политика Кэролайн Левитт. Об этом пишет ABC News.
Левитт отметила, что правоохранительные органы быстро отреагировали на угрозы, чтобы гарантировать безопасность людей, которые могут стать мишенью для нападений. В частности, офис представителя Республиканской партии от Нью-Йорка Элизы Стефаник, которую Трамп выбрал на пост посла США в ООН, сообщил, что она также получила угрозы.
Кандидат на пост министра сельского хозяйства Брук Роллинз и бывший конгрессмен Ли Зелдин также заявили о полученных угрозах. По данным статьи, ФБР относится к таким угрозам в адрес политиков «серьезно» и предпринимает необходимые меры для обеспечения безопасности.
Ранее правоохранительные органы Соединённых Штатов Америки задержали жителя штата Аризона, который угрожал убийством Дональду Трампу, ставшему победителем президентских выборов в стране, и членам его семьи.