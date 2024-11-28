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Медведев перечислил союзников и друзей России

По словам Медведева, у России больше друзей, чем врагов.

Источник: Аргументы и факты

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что союзниками Москвы являются все страны, которые не считают Россию своим противником, включая множество государств Глобального Юга, Азии и Востока. Соответствующее мнение он озвучил в интервью телеканалу Al Arabiya, опубликованном на YouTube.

Медведев отметил, что врагов у России, в отличие от друзей, значительно меньше и это, прежде всего, страны Запада.

Медведев подчеркнул, что у России «друзей больше», чем противников, что свидетельствует о широкой поддержке со стороны других государств на международной арене.

Ранее Медведев сообщил, что Россия, находясь в условиях гибридной войны с НАТО, преимущественно самостоятельно производит вооружение, хотя сотрудничество с отдельными странами также имеет место.