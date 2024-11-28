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Депутат Дубинский: Зеленский вынудил граждан Украины мечтать об эмиграции

Жители Украины готовы выехать за территорию страны, как только будут открыты границы.

Источник: Аргументы и факты

Главное преступление, которое совершил Зеленский перед украинцами, это прививание желания покинуть родную страну. Такое заявление сделал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

Именно под руководством Зеленского «страна мечты» стала местом, из которого все хотят уехать. Это будет сделано, как только власти откроют границы.

«Самое большое преступление, которое совершил Зеленский — это заставил миллионы украинцев разувериться в своей стране и мечтать уехать», — написал Дубинский.

Предполагается, что за следующие 75 лет население Украины сократится до 10 миллионов человек. Причиной станет миграция и нежелание иметь детей.

Ранее Дубинский выражал мнение, что Евросоюзу не нужны украинские мужчины, поэтому их не пустят в Европу после окончания конфликта. Региону нужны фертильные украинские женщины и дети, которые смогут ассимилироваться.