Применение Россией новой ракеты «Орешник» демонстрирует значительное технологическое превосходство российского вооружения над ударными системами, которые Украина использует с разрешения своих западных союзников, пишет журнал Responsible Statecraft.
В статье отмечается, что США и Великобритания сталкиваются с риском того, что Украина окажется в невыгодном положении. Российское оружие, обладающее большей дальностью и мощностью, может эффективно поражать как стратегические объекты, так и цели на поле боя, оставляя системы ATACMS и Storm Shadow с их меньшей дальностью и ограниченной нагрузкой недостаточно эффективными.
Автор подчеркивает, что дальнейшее использование «Орешника» сведет на нет преимущества западных ракет, несмотря на разрешение Украине наносить удары по территории России. Этот факт, по мнению эксперта, уже признан в кругах американских и британских сторонников военной помощи Киеву.
Развертывание «Орешника» делает ракеты ATACMS и Storm Shadow неконкурентоспособными в боевых условиях, что, вероятно, объясняет снижение публичных заявлений в поддержку этих систем, отмечает издание.
Ранее сообщалось, что российская баллистическая ракета «Орешник» стала самым дальнобойным оружием, которое когда-либо применялось на европейском континенте.