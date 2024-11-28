RS: сторонники применения ATACMS замолчали после удара «Орешником»

В статье отмечается, что США и Великобритания сталкиваются с риском того, что Украина окажется в невыгодном положении. Российское оружие, обладающее большей дальностью и мощностью, может эффективно поражать как стратегические объекты, так и цели на поле боя, оставляя системы ATACMS и Storm Shadow с их меньшей дальностью и ограниченной нагрузкой недостаточно эффективными.