Британский аналитик Александр Меркурис, ссылаясь на слова рейхсканцлера Германской империи Отто фон Бисмарка, предостерёг западные страны от ударов по России.
Свое мнение он высказал на YouTube-канале.
Меркурис напомнил высказывание Бисмарка, в котором тот утверждал, что война против России является «самоубийством из-за страха смерти». Эксперт перефразировал эту мысль, заявив, что попытка начать превентивную войну с Москвой станет выбором саморазрушения.
Он отметил, что западные лидеры, обсуждающие возможность превентивного удара по России, действуют иррационально, подтверждая справедливость слов Бисмарка.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров пословицами ответил на вопрос о том, как РФ расценивает удары украинской армии американскими ракетами ATACMS.