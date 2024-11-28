Власти Берлина отказали в ВНЖ российским журналистам

В качестве обоснования ведомство указывает на якобы распространение международной телевизионной сетью RT, к которой относится и Ruptly, «дезинформации и пропаганды с целью дискредитации так называемого Запада и ЕС» и «угрозу интересам ФРГ» путем дальнейшего пребывания в стране. Также ведомство опирается на 10-й пакет санкций ЕС от 25 февраля 2023 года и формулировку первой судебной инстанции, воспользовавшейся, в свою очередь, оценкой Федерального ведомства по защите конституции (контрразведка ФРГ) о том, будто некоторые российские СМИ хотят «поставить под угрозу демократический дискурс» и «подорвать доверие населения к демократическим процессам».