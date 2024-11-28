Власти Берлина отказали в ВНЖ российским журналистам

Собеседник пояснил, что он, в свою очередь, пересылает ответ земельного ведомства по вопросам миграции Берлина, которое находится в ведении департамента. В ответе упоминается гражданин Бразилии — аккредитованный корреспондент глобального мультимедийного агентства Ruptly, который первым среди всех журналистов российских СМИ 22 февраля этого года получил извещение о непродлении ВНЖ. Решение прошло первую судебную инстанцию и находится на рассмотрении высшего административного суда.
В качестве обоснования ведомство указывает на якобы распространение международной телевизионной сетью RT, к которой относится и Ruptly, «дезинформации и пропаганды с целью дискредитации так называемого Запада и ЕС» и «угрозу интересам ФРГ» путем дальнейшего пребывания в стране. Также ведомство опирается на 10-й пакет санкций ЕС от 25 февраля 2023 года и формулировку первой судебной инстанции, воспользовавшейся, в свою очередь, оценкой Федерального ведомства по защите конституции (контрразведка ФРГ) о том, будто некоторые российские СМИ хотят «поставить под угрозу демократический дискурс» и «подорвать доверие населения к демократическим процессам».
«Второе извещение касалось российской семейной пары — господина и госпожи “Х”, он — глава немецкого представительства информационного агентства “Россия сегодня” (также попавшего под вышеупомянутый 10-й пакет санкций ЕС). Основное разбирательство всё еще продолжается в административном суде Берлина», — говорится в ответе ведомства.
При этом ведомство допускает неточность — на данный момент в Германии нет действующих сотрудников «России сегодня», кто получал бы уведомления от немецких властей о непродлении временного разрешения на проживание, уточнили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы.
Один из бывших сотрудников, который не работает в «России сегодня» с февраля этого года, сообщил РИА Новости, что, действительно, в сентябре получил уведомление о непродлении, но уже не будучи журналистом медиагруппы и не занимая упомянутой в ответе ведомства должности.
Также среди последних решений ведомство упоминает непродление ВНЖ корреспонденту и оператору Первого канала, которое датируется 22 ноября 2024. «Эта телекомпания входит в медиахолдинг National Media Group и включена в 9-й пакет санкций ЕС от 16 декабря 2022 года», — уточняет ведомство.
Ведомство указывает, что во всех перечисленных случаях с юридической точки зрения речь идет об отказе в выдаче вида на жительство, а не о высылке. При этом оно не уточняет, что отказ в продлении ВНЖ фактически обозначает запрет вести трудовую деятельность в Германии, что в сумме равнозначно высылке из страны.
Ранее ведущая Первого канала Валерия Кораблева в эфире сообщила, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря. Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер позже заявил, что Германия не принимала мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ, дело может заключаться в визовых порядках на земельном уровне.