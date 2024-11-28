Reuters: в США не считают, что удары вглубь РФ повысят риск ядерной атаки

Американская разведка считает, что решение США разрешить Украине наносить удары с использованием американского дальнобойного оружия вглубь российской территории не повысило риск ядерной атаки. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на пять источников, знакомых с разведданными.
По информации агентства, разведка считает, что вероятность ядерной эскалации в случае ослабления ограничений для Киева по использованию американского оружия остается низкой.
Эта точка зрения не изменилась после ноября, когда было принято решение о предоставлении Украины дополнительной поддержке. Кроме того, по мнению источников, недавний запуск новой российской ракеты не оказал влияния на выводы американской разведки.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пояснил, с чем связано понижение порога применения ядерного оружия в обновленной ядерной доктрине страны.