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Reuters: в США не считают, что удары вглубь РФ повысят риск ядерной атаки

Вероятность ядерной эскалации в случае ослабления ограничений для Киева по использованию оружия остается низкой.

Источник: Аргументы и факты

Американская разведка считает, что решение США разрешить Украине наносить удары с использованием американского дальнобойного оружия вглубь российской территории не повысило риск ядерной атаки. Об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на пять источников, знакомых с разведданными.

По информации агентства, разведка считает, что вероятность ядерной эскалации в случае ослабления ограничений для Киева по использованию американского оружия остается низкой.

Эта точка зрения не изменилась после ноября, когда было принято решение о предоставлении Украины дополнительной поддержке. Кроме того, по мнению источников, недавний запуск новой российской ракеты не оказал влияния на выводы американской разведки.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пояснил, с чем связано понижение порога применения ядерного оружия в обновленной ядерной доктрине страны.