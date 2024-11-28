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Опрос Elabe: около 63% французов готовы поддержать отставку Макрона

Особенно отставки президента желают в лагере сторонников правой партии «Национальное объединение» (83%) и коалиции левых «Новый народный фронт» (76%).

Источник: Аргументы и факты

Более половины французских граждан желают, чтобы президент Эммануэль Макрон покинул свой пост. Это следует из опроса компании Elabe для телеканала BFMTV.

По данным СМИ, за отставку проголосовали 63%. Они считают, что Макрон должен уйти со своей должности в случае вотума недоверия правительству назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье.

«Это спровоцировало бы новые президентские выборы», — указано в опросе.

Наиболее яро за отставку выступают сторонники правой партии «Национальное объединение» (83%) и коалиции левых «Новый народный фронт» (76%). В онлайн опросе приняли участие 1003 человека.

Ранее высказывалось мнение, что Макрон станет предателем страны, если отправит ВС Франции на Украину. Речь идет об угрозе начала третьего мирового конфликта.