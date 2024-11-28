Опрос Elabe: около 63% французов готовы поддержать отставку Макрона

Более половины французских граждан желают, чтобы президент Эммануэль Макрон покинул свой пост. Это следует из опроса компании Elabe для телеканала BFMTV.
По данным СМИ, за отставку проголосовали 63%. Они считают, что Макрон должен уйти со своей должности в случае вотума недоверия правительству назначенного им премьер-министра Мишеля Барнье.
«Это спровоцировало бы новые президентские выборы», — указано в опросе.
Наиболее яро за отставку выступают сторонники правой партии «Национальное объединение» (83%) и коалиции левых «Новый народный фронт» (76%). В онлайн опросе приняли участие 1003 человека.
Ранее высказывалось мнение, что Макрон станет предателем страны, если отправит ВС Франции на Украину. Речь идет об угрозе начала третьего мирового конфликта.