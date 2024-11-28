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Пять населенных пунктов упразднили в Хабаровском крае

На очередном заседании Законодательной думы региона принят закон об упразднении в крае пяти населенных пунктов, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: Freepik

Инициатива уточнения административно-территориального устройства поселений поступила от органов местного самоуправления Ванинского, Верхнебуреинского и Тугуро-Чумиканского районов.

Упраздняются село Уська-Русская; поселок при станции Таракелок; метеостанции Джана, Бурукан и Большой Шантар. Причины упразднения — отсутствие граждан, проживающих на данных территориях, жилых и нежилых строений, социально-культурных учреждений и инженерных коммуникаций.

Эти населенные пункты исключат из Реестра административно-территориальных и территориальных единиц Хабаровского края.