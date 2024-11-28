Пять населенных пунктов упразднили в Хабаровском крае

Инициатива уточнения административно-территориального устройства поселений поступила от органов местного самоуправления Ванинского, Верхнебуреинского и Тугуро-Чумиканского районов.
Упраздняются село Уська-Русская; поселок при станции Таракелок; метеостанции Джана, Бурукан и Большой Шантар. Причины упразднения — отсутствие граждан, проживающих на данных территориях, жилых и нежилых строений, социально-культурных учреждений и инженерных коммуникаций.
Эти населенные пункты исключат из Реестра административно-территориальных и территориальных единиц Хабаровского края.