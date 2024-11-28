Пять населенных пунктов упразднили в Хабаровском крае

Упраздняются село Уська-Русская; поселок при станции Таракелок; метеостанции Джана, Бурукан и Большой Шантар. Причины упразднения — отсутствие граждан, проживающих на данных территориях, жилых и нежилых строений, социально-культурных учреждений и инженерных коммуникаций.