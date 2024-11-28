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Разведка США оценила риск ядерной войны из-за ударов ВСУ вглубь России

Разведывательное сообщество США не считает, что разрешение Вашингтона Украине наносить удары американским дальнобойным оружием вглубь территории России повысило риск ядерной войны. Об этом агентству Reuters сообщили пять осведомленных источников.

Источник: Reuters

По их утверждению, такое развитие событий расценивается как «маловероятное». На ситуацию не повлияли ни изменившаяся позиция Белого дома по переданным Украине дальнобойным ракетам ATACMS, ни пуск Россией баллистической ракеты «Орешник».

Ранее зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил, что риски применения ядерного оружия высоки.

«Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего», — заявил он. При этом политик подчеркнул, что у России нет желания использовать ядерное оружие, и риск его применения снизится, как только блок НАТО перестанет раздувать пожар войны на Украине.