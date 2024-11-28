Разведка США оценила риск ядерной войны из-за ударов ВСУ вглубь России

«Если конфликт будет развиваться по эскалационному сценарию, невозможно исключить ничего», — заявил он. При этом политик подчеркнул, что у России нет желания использовать ядерное оружие, и риск его применения снизится, как только блок НАТО перестанет раздувать пожар войны на Украине.