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Губернатор Приангарья рассказал о новых нормах энергопотребления для жителей региона

В отопительный период пороговое значение первого диапазона составит 7020 кВт*ч, второго — 10800 кВт*ч.

Источник: IrkutskMedia.ru

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев озвучил увеличенные нормы энергопотребления для региона. Для субъектов с малым уровнем газификации, в число которых входит Приангарье, в отопительный период 2024—2025 годов (с января по апрель) порог первого диапазона составит 7020 кВт*ч, порог второго — 10800 кВт*ч. В ходе взаимодействия с Минэнерго и ФАС было выработано решение по повышающему коэффициенту 1,8. Правительство России утвердило соответствующие изменения в ранее подписанное постановление, пишет ИА IrkutskMedia.

«Работу не останавливаем. По итогам отопительного периода с января по апрель мы промониторим, как изменятся платежи граждан, и будем принимать соответствующее решение. Информацию о результатах мониторинга представим в Правительство РФ. Будем отстаивать интересы жителей Иркутской области и дальше», — написал глава региона в своем тг-канале (18+).

Глава региона также поблагодарил команду за оперативное включение в решение вопроса. Сегодня, 28 ноября, состоится заседание оперативного штаба, в ходе которого пройдет обсуждение дальнейших мер.

ЖКХ