Губернатор Приангарья рассказал о новых нормах энергопотребления для жителей региона

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев озвучил увеличенные нормы энергопотребления для региона. Для субъектов с малым уровнем газификации, в число которых входит Приангарье, в отопительный период 2024—2025 годов (с января по апрель) порог первого диапазона составит 7020 кВт*ч, порог второго — 10800 кВт*ч. В ходе взаимодействия с Минэнерго и ФАС было выработано решение по повышающему коэффициенту 1,8. Правительство России утвердило соответствующие изменения в ранее подписанное постановление, пишет ИА IrkutskMedia.