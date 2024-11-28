Challenges: Париж намерен создать свою ракету с дальностью более тысячи км

Французская сторона размышляет о создании новой баллистической ракеты наземного базирования с дальностью действия более тысячи километров. Подробности озвучили авторы издания Challenges со ссылкой на неназванные источники.
По данным СМИ, причиной для таких задумок стала успешная работа России. Страна применила баллистическую ракету «Орешник», которая показала свою эффективность. Также аналогичное оружие использует Израиль и Иран.
Сейчас во Франции идут переговоры. В них участвуют генеральный штаб вооруженных сил и генеральное управление вооружений. Обсуждение проходит на высоком уровне.
Характеристики ракеты пока не раскрываются. Но они, по предположению, должны быть приближены к иранской «Фаттах» и китайским DF21 и DF26.
Проект стоит несколько сотен миллионов евро. В случае успеха в нем поучаствуют Германия, Италия, Польша, Швеция и Великобритания.
Ранее сообщалось, что применение Россией новой ракеты «Орешник» демонстрирует значительное технологическое превосходство российского вооружения над ударными системами, которые Украина использует с разрешения своих западных союзников.