Reuters: разведка США не видит в ударах вглубь России рисков ядерной войны

Теперь в своих оценках разведка США отмечает, что хотя Путин часто угрожает применить ядерное оружие, Москва вряд ли пойдет на такой шаг — отчасти потому, что оно не дает явного военного преимущества. Военные описали ядерный вариант как последнее средство для России. Высокопоставленный американский чиновник и законодатель заявил, что ядерные страхи были преувеличены, а решение разрешить более широкое использование ATACMS было принято слишком поздно. Тем не менее оно, как и прежде, не влияет на ядерные расчеты Москвы.