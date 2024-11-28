Депутат Госдумы от Севастополя и член комитета по международным делам Дмитрий Белик раскритиковал условия, выдвигаемые властями Киева для возможных переговоров с Россией, назвав их несвоевременными и неуместными.
По его мнению, диктовать условия может только сторона, которая ведет успешное наступление, а не та, что теряет позиции.
Белик заявил, что такие заявления, как у главы офиса президента Украины Андрея Ермака, лишь демонстрируют попытку сохранить видимость контроля, хотя украинские элиты уже понимают, что основное обсуждение будет происходить между Москвой и Вашингтоном. Киев, в свою очередь, может быть отодвинут на второй план, как и европейские представители.
Депутат также отметил, что если Ермак рассчитывает на своё политическое будущее, введение сограждан в заблуждение не является лучшей стратегией. Белик подчеркнул, что, несмотря на удары Украины западными ракетами по российской территории и сопротивление в Курской области, кардинально изменить ситуацию ей не удастся, поскольку Россия продолжает двигаться вперед.
По его мнению, заявления Ермака могут быть продиктованы необходимостью поддержать президента Украины Владимира Зеленского, с которым он тесно связан в рамках текущей политической ситуации.
Ранее глава офиса украинского президента (ОП) Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что условием для старта диалога о мире с Россией может стать возвращение границ Украины к состоянию до начала спецоперации.