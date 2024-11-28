Депутат Белик назвал условия Украины для переговоров с Россией неуместными

Белик заявил, что такие заявления, как у главы офиса президента Украины Андрея Ермака, лишь демонстрируют попытку сохранить видимость контроля, хотя украинские элиты уже понимают, что основное обсуждение будет происходить между Москвой и Вашингтоном. Киев, в свою очередь, может быть отодвинут на второй план, как и европейские представители.