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Рябков: Россия добьется, чтобы США «охватила дрожь» от действий на Украине

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Россия добьется того, чтобы США «охватила дрожь и оторопь» от того, какими последствиями грозит их вовлеченность в украинский конфликт, заявил РИА Новости замглавы МИД Сергей Рябков.

Источник: © РИА Новости

«Американские планировщики, американские политики с невероятной легкостью рассуждают о географии применения их средств, о дальности применения их средств. Они должны понимать, эти самые планировщики, что тем самым они подтверждают факт того, что США стали уже, называя вещи своими именами, стороной данного конфликта», — сказал Рябков.

Еще какое-то время назад, отметил дипломат, данная ситуация вызывала бы дрожь и оторопь в Вашингтоне.

«Сейчас этого не происходит. Но мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», — подчеркнул он.

В минувший четверг Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник».

Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.

Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в этом противостоянии — не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

дипломатия