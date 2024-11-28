Рябков: Россия добьется, чтобы США «охватила дрожь» от действий на Украине

«Американские планировщики, американские политики с невероятной легкостью рассуждают о географии применения их средств, о дальности применения их средств. Они должны понимать, эти самые планировщики, что тем самым они подтверждают факт того, что США стали уже, называя вещи своими именами, стороной данного конфликта», — сказал Рябков.
Еще какое-то время назад, отметил дипломат, данная ситуация вызывала бы дрожь и оторопь в Вашингтоне.
«Сейчас этого не происходит. Но мы добьемся того, чтобы дрожь и оторопь их охватила. Все-таки их надо приводить в чувство, и то, что сейчас предпринимается с нашей стороны, нацелено ровно на это», — подчеркнул он.
В минувший четверг Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что Москва в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях американскими и британскими дальнобойными ракетами ATACMS и Storm Shadow испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник».
Российские военные нанесли удар баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении по крупному промышленному комплексу в Днепропетровске, который производит ракетную технику и другое вооружение, заявили в Минобороны, подчеркнув, что все боевые блоки достигли объекта поражения.