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Reuters: администрация Байдена готовит пакет помощи Киеву на $725 млн

В новый пакет вооружений могут войти мины, беспилотники, ракеты Stinger, боеприпасы для РСЗО HIMARS.

Администрация действующего американского лидера Джо Байдена готовит пакет вооружений для помощи украинской стороне. Подробности сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

По данным агентства, сумма помощи достигнет 725 миллионов долларов. В него войдут мины, беспилотные летательные аппараты, ракеты Stinger, боеприпасы для реактивной системы залпового огня HIMARS.

«Два американских чиновника сообщили», — уточнили источники авторы агентства.

Противотанковые средства будут переданы Украине из наличия армии Соединенных Штатов. Источник уточнил, что их применят в будущем для «сдерживания российского наступления».

Ранее сообщалось, что Джо Байден разрешил отправлять на Украину противопехотные мины. Однако дата их передачи пока остается неизвестной.

Байден Джо