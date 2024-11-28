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Саммит лидеров стран ОДКБ пройдет сегодня в Астане

Стороны подпишут ряд важных документов.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. Сегодня в Астане пройдет саммит лидеров ОДКБ.

Мероприятие пройдет под председательством Токаева, в нем примут участие президенты Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Кроме Армении.

Накануне вечером и ночью в Астану прибыли Лукашенко и Жапаров. Прилетел и Шойгу для участия в мероприятиях.

Президенты обсудят задачи по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии и подпишут 14 документов, в том числе итоговую декларацию и совместное заявление в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее генсек ОДКБ Тасмагамбетов в интервью рассказал, что планируют принять очень важный документ, касающийся таджико-фаганской границы.