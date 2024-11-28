Саммит лидеров стран ОДКБ пройдет сегодня в Астане

АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. Сегодня в Астане пройдет саммит лидеров ОДКБ.
Мероприятие пройдет под председательством Токаева, в нем примут участие президенты Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. Кроме Армении.
Накануне вечером и ночью в Астану прибыли Лукашенко и Жапаров. Прилетел и Шойгу для участия в мероприятиях.
Президенты обсудят задачи по формированию новой архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии и подпишут 14 документов, в том числе итоговую декларацию и совместное заявление в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Ранее генсек ОДКБ Тасмагамбетов в интервью рассказал, что планируют принять очень важный документ, касающийся таджико-фаганской границы.