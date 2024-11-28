Россия передаст в декабре первый фрегат проекта 11356 Tushil ВМС Индии

Контракт между Россией и Индией на поставку четырех фрегатов этого типа был подписан в 2018 году. Первый корабль, известный как Адмирал Бутаков, передадут индийским ВМС в 2024 году, а второй, Tamala (ранее Адмирал Истомин), будет готов к концу 2024 или началу 2025 года.