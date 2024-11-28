Россия передаст в декабре первый фрегат проекта 11356 Tushil ВМС Индии

Церемония передачи первого фрегата Tushil проекта 11356 Индии и поднятие флага национальных ВМС запланированы на 9 декабря в Калининграде. Об этом сообщили представители судостроительной отрасли.
Контракт между Россией и Индией на поставку четырех фрегатов этого типа был подписан в 2018 году. Первый корабль, известный как Адмирал Бутаков, передадут индийским ВМС в 2024 году, а второй, Tamala (ранее Адмирал Истомин), будет готов к концу 2024 или началу 2025 года.
ВМС Индии уже имеют на вооружении шесть фрегатов аналогичного проекта.
Эти корабли изначально строились для Черноморского флота России, однако поставки двигателей из Украины прекратились из-за санкций, что привело к переориентации проекта на Индийский флот.
Согласно договору, два из четырех фрегатов будут достроены в России на заводе «Янтарь», а оставшиеся два построят на индийской верфи Goa Shipyard Limited. Первый индийский фрегат планируется ввести в строй в 2026 году, второй — спустя полгода.