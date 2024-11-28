Экспедиция NASA нашла в Гренландии заброшенный город времен Холодной войны

Camp Century, построенный инженерами Армии США в 1959 году, представляет собой реликт Холодной войны. База была создана с использованием сети туннелей, проложенных в приповерхностном слое ледяного покрова. После закрытия базы в 1967 году снег и лед продолжали накапливаться, и прочные конструкции теперь находятся по меньшей мере на 30 метров ниже поверхности.