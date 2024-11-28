Экспедиция NASA нашла в Гренландии заброшенный город времен Холодной войны

Ученые NASA сделали удивительное открытие, обнаружив заброшенный «город» времен Холодной войны, погребенный под толщей льда. Об этом сообщает портал NASA Earth Observatory.
Речь идет об американской военной базе Camp Century, также известной как «город подо льдом». Лагерь был случайно найден в апреле 2024 года в ходе экспедиции по изучению толщины ледяных щитов на севере Гренландии. Исследование проводилось с использованием радара, который позволил получить детальные данные о структуре подледниковой базы.
Несмотря на то, что исследователи не ставили перед собой цель целенаправленно искать военную базу, полученные сведения позволят углубить знания о толщине ледяных щитов в этом районе, хотя интерпретация данных может быть сложной.
Camp Century, построенный инженерами Армии США в 1959 году, представляет собой реликт Холодной войны. База была создана с использованием сети туннелей, проложенных в приповерхностном слое ледяного покрова. После закрытия базы в 1967 году снег и лед продолжали накапливаться, и прочные конструкции теперь находятся по меньшей мере на 30 метров ниже поверхности.
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