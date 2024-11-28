Ранее стало известно, что руководство США давит на киевский режим, заставляя снизить призывной возраст на Украине до 18 лет. Увеличение численности личного состава, по мнению американских чиновников, может помочь украинским войскам на фоне продолжающегося успеха Вооруженных сил РФ в зоне СВО и Курской области.