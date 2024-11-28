Советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что нет смысла призывать к снижению возраста мобилизации в стране. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».
Литвин отметил, что ВСУ не получают вовремя вооружение, переданное им странами Запада. Из-за этих задержек у Украины не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат.
В связи с этим он считает бессмысленным призывы к снижению мобилизационного возраста.
Ранее стало известно, что руководство США давит на киевский режим, заставляя снизить призывной возраст на Украине до 18 лет. Увеличение численности личного состава, по мнению американских чиновников, может помочь украинским войскам на фоне продолжающегося успеха Вооруженных сил РФ в зоне СВО и Курской области.