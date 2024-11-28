Маск: экс-сотрудника Белого дома Виндмана содержат олигархи Украины

Американский бизнесмен Илон Маск в среду заявил, что Александр Виндман, бывший сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и свидетель по делу об импичменте Дональда Трампа, находится на содержании у украинских олигархов. Об этом он написал в соцсети X*.
Таким образом Маск прокомментировал обвинения, озвученные Виндманом в интервью телеканалу MSNBC. Он заявил, что Россия якобы использует Маска для оказания влияния на Соединенные Штаты.
По словам Маска, Виндман «совершил государственную измену» и за это «понесет соответствующее наказание».
Ранее Маск прокомментировал сообщение, в котором один из пользователей обвинил президента США Джо Байдена в том, что он якобы ворует деньги американских налогоплательщиков, чтобы ускорить начало третьей мировой войны.
* Соцсеть Х (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.