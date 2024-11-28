Маск: экс-сотрудника Белого дома Виндмана содержат олигархи Украины

Американский бизнесмен Илон Маск в среду заявил, что Александр Виндман, бывший сотрудник Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома и свидетель по делу об импичменте Дональда Трампа, находится на содержании у украинских олигархов. Об этом он написал в соцсети X*.