Bloomberg: Европа не сможет заменить Киеву американские военные поставки

Победа на выборах Дональда Трампа, как отмечается, может ознаменовать для стран Европы «наихудший сценарий», согласно которому они будут вынуждены не только отвечать за собственную безопасность, но и оказывать военную помощь Украине уже без поддержки Вашингтона. Европейские столицы осознают, что никакие шаги «не позволят им в обозримой перспективе играть [для Киева] ту же роль», которая сегодня отводится США с точки зрения объемов военной помощи.