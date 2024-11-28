Берлинские власти отказали в ВНЖ трем журналистам из России

При этом сейчас в Германии не работают сотрудники «России сегодня», которые бы получали уведомления от местных властей о непродлении ВНЖ. Предположительно, речь идет о сотруднике, который ранее числился в этом СМИ, но в феврале окончил свою деятельность. Именно он в сентябре получил извещение.