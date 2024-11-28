Берлинские власти отказали в ВНЖ трем журналистам из России

Власти Берлина отказали предоставлять трем российским журналистам вид на жительство. Подробности сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя департамента внутренних дел, цифровизации и спорта при сенате немецкой столицы.
По данным агентства, речь идет о журналистах российских СМИ и одном россиянине, которого связывают с медиагруппой «Россия сегодня». Ранее эти корреспонденты могли работать в Германии, получив аккредитацию на свою деятельность.
Отказ озвучили представители земельного ведомства по вопросам миграции Берлина. Они также упомянули гражданина Бразилии, который работает на глобальное мультимедийное агентство Ruptly. В феврале этого года ему первому среди всех сотрудников российских СМИ не продлили ВНЖ.
Причина озвучивается следующая. Власти указали, что международная телевизионная сеть RT, к которой и относится Ruptly, якобы занимается дезинформацией, пропагандой и дискредитацией так называемого Запада и Евросоюза. Также СМИ «представляют угрозу интересам ФРГ».
«Второе извещение касалось российской семейной пары — господина и госпожи “Х”, он — глава немецкого представительства информационного агентства “Россия сегодня”», — говорится в ответе ведомства.
При этом сейчас в Германии не работают сотрудники «России сегодня», которые бы получали уведомления от местных властей о непродлении ВНЖ. Предположительно, речь идет о сотруднике, который ранее числился в этом СМИ, но в феврале окончил свою деятельность. Именно он в сентябре получил извещение.
Еще «жертвами» стали корреспондент и оператор Первого канала. Они получили извещение 22 ноября этого года.
Ранее сообщалось, что департамент полиции и пограничной охраны Эстонии потребовал от граждан РФ, оформляющих вид на жительство (ВНЖ) в прибалтийской стране, иметь при себе военный билет.