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Рябков: передача Киеву ядерного оружия приведет к разрастанию конфликта

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 ноя — РИА Новости. Передача Киеву ядерного оружия стала бы крупнейшим шагом к совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Источник: © РИА Новости

«Я не знаю, кто эти люди, которые произносят такого рода вещи. Я неоднократно фиксировал подобного рода заявления со стороны разного уровня ответственных, а точнее безответственных лиц в Киеве. Но подобный шаг означал бы не просто слом всей той системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта», — сказал он в беседе с агентством.

Ранее издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность.

На прошлой неделе был опубликован указ президента Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политики России в области ядерного сдерживания».

Обновленный список условий, при которых Россия может применить ядерное оружие, включает: использование ядерного или других видов оружия массового поражения против нее или ее союзников; агрессию против России или Белоруссии с использованием обычных вооружений, создающую критическую угрозу их суверенитету; достоверную информацию о запуске баллистических ракет против России или её союзников; применение оружия массового поражения против российских объектов или военного персонала за пределами страны; атаку, которая затрагивает критически важные для функционирования ядерных сил военные и правительственные объекты России; масштабное применение воздушных или космических средств, включая самолеты, крылатые ракеты и дроны, с пересечением государственной границы России.

дипломатия