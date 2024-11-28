Рябков: передача Киеву ядерного оружия приведет к разрастанию конфликта

«Я не знаю, кто эти люди, которые произносят такого рода вещи. Я неоднократно фиксировал подобного рода заявления со стороны разного уровня ответственных, а точнее безответственных лиц в Киеве. Но подобный шаг означал бы не просто слом всей той системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта», — сказал он в беседе с агентством.