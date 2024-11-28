Лавров предупредил о конце терпения из-за ударов ATACMS по России

«У нас есть много пословиц, которые отражают характер нашего народа: “семь раз отмерь — один раз отрежь”, “Господь терпел и нам велел”», — рассказал он.
Глава российского МИД вспомнил и другую пословицу. «Еще одна пословица, которая должна в данной ситуации быть в мозгах у западных чиновников: русский мужик долго запрягает», — отметил дипломат.
Ранее Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский испугался ответа Москвы на применение дальнобойного оружия ВСУ по российской территории.
21 ноября президент России Владимир Путин заявил о применении новейшей российской ракетной системы средней дальности «Орешник». Целью удара стал один из крупнейших военных объектов на территории Украины, расположенный в Днепропетровске. По словам Путина, РФ применила «Орешник» в ответ на использование Киевом оружия американского и британского производства по ее территории.