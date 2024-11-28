Лавров предупредил о конце терпения из-за ударов ATACMS по России

21 ноября президент России Владимир Путин заявил о применении новейшей российской ракетной системы средней дальности «Орешник». Целью удара стал один из крупнейших военных объектов на территории Украины, расположенный в Днепропетровске. По словам Путина, РФ применила «Орешник» в ответ на использование Киевом оружия американского и британского производства по ее территории.