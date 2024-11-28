Доходы Крыма после воссоединения с Россией выросли более чем в пять раз

«Мы учили наших соседей, как выживать, потому что сами под санкциями были с 2014 года. Сложности есть всегда. Но при этом мы видим отличный результат, высокие показатели, а также передовые технологии, решения и лучшие практики, которые показывает Крым в целом», — сказала Виноградова.