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Доходы Крыма после воссоединения с Россией выросли более чем в пять раз

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя — РИА Новости Крым. Доходы бюджета Крыма выросли в пять раз за десять лет пребывания республики в составе России. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказала председатель Комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике Ольга Виноградова.

Источник: РИА "Новости"

По словам Виноградовой, Республика Крым показывает великолепный результат работы за минувшие десять лет и не случайно попала в тройку лидеров среди регионов РФ, демонстрируя самые высокие темпы экономического роста.

«С момента воссоединения Крыма с Россией наши доходы выросли с 18 миллиардов в 2014 году до 103 миллиардов, то есть более чем в пять раз», — сказала председатель комитета.

Более того, в Крым направляется огромный объем частных инвестиций, добавила она. «У нас создано 90 тысяч рабочих мест. Это те цифры, которыми мы можем гордиться», — отметила Виноградова.

И подчеркнула, что простых лет, начиная с 2014 года, у Крыма не было. Полуостров пережил водную и энергетическую блокады, вместе со всей страной победил пандемию COVID-19 и, наконец, получил санкции Запада, бороться с которыми стал учить другие регионы России.

«Мы учили наших соседей, как выживать, потому что сами под санкциями были с 2014 года. Сложности есть всегда. Но при этом мы видим отличный результат, высокие показатели, а также передовые технологии, решения и лучшие практики, которые показывает Крым в целом», — сказала Виноградова.

И напомнила, что в согласно принятому Госсоветом в первом чтении законопроекту о бюджете Крыма на 2025 год его доходная часть составит 220 миллиардов рублей. И из этой суммы на социально-культурную сферу предусмотрена почти половина средств −108 миллиардов, отметила председатель комитета.

«И самое главное, что в этой сумме собственных налоговых и неналоговых доходов уже больше, чем 94 миллиардов рублей», — сказала она.

Помимо доходов налоговых (в рамках обязательств для граждан и юрлиц) и неналоговых (от приватизации и аренды имущества) есть у Крыма и безвозмездные доходы — из бюджетов разного уровня, добавила Виноградова.

«В том числе в рамках соглашения с городом Москва, который, как знают крымчане, уже много лет помогает республике. В частности, есть большое количество объектов, в том числе по благоустройству общественных и дворовых территорий, которые делаются благодаря помощи Москвы Крыму», — поделилась парламентарий.

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