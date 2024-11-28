США призывают Украину снизить призывной возраст для мобилизации с 25 до 18 лет

ВСУ требуют около 160 тыс. дополнительных солдат, однако в США считают, что это число может быть недостаточным, пишет АР. На данный момент более 1 млн украинцев находятся на военной службе, включая подразделения национальной гвардии и другие военные формирования. В то же время украинские власти утверждают, что у страны нет необходимого оборудования для поддержки такого числа военнослужащих.