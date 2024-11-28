Лукашенко: пришло время вывести взаимное партнерство с Мавританией на качественно новый уровень

«Эта дата навсегда связана с освобождением мавританского народа от ярма капитализма и вступлением в новую эру развития. Сейчас Мавритания держит курс на укрепление своей экономики, является участником региональных и глобальных процессов», — говорится в поздравлении.



Глава государства отметил, что в этом году исполнилось 20 лет с момента установления двусторонних дипломатических отношений и, по его словам, пришло время вывести взаимное партнерство на качественно новый уровень.



Президент также подтвердил свое приглашение лидеру Мавритании посетить Беларусь. «Уверен, результаты наших переговоров и Ваше личное знакомство с белорусскими опытом и компетенциями в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, строительстве, образовании, медицине станут позитивным сигналом для деловых кругов обеих стран и помогут расширить взаимодействие между Беларусью и Западной Африкой», — подчеркнул глава государства.



Александр Лукашенко пожелал Мохамеду ульд Газвани крепкого здоровья и успехов, а дружественному народу Мавритании — мира и прогресса.