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Хочет повторить: Хабаровск снова пытается угнаться за Владивостоком

Соседи бьются за звание новой молодежной столицы России, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

Хабаровск — претендент на звание «Молодёжной столицы России 2025». Народное голосование за звание «Молодёжной столицы России 2025» пройдет с 1 по 20 декабря.

В честь этого события вышел первый выпуск тревел-шоу о городе. Авторы показали творческие пространства, спортивную арену «Ерофей», маркет молодых предпринимателей, природу и многое другое.

Победитель будет объявлен 22 декабря на ежегодной премии «Время молодых». Напомним, что в текущем году Владивосток разделил титул молодежной столицы с Москвой, получив дополнительное финансирование на различные тематические мероприятия.

В частности, город устроил несколько больших фестивалей различной направленности. Например, в этом году на острове Русский был поставлен рекорд по самой массовой викторине. Также во Владивостоке прошли яркие фестивали на море — ВДК Фест, Sup Fest и другие.

Таким образом, лавры Владивостока не дают покоя хабаровчанам. Напомним, что бывший губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв снова ввел «моду» на негласное соревнование между городами, периодически пытаясь в своих выступлениях задеть столицу ДФО. Однако с его уходом волна «хэйта» со стороны соседей несколько убавилась.