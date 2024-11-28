Ратмир Мавлиев занял 5 место в нацрейтинге мэров столиц регионов России.

Пятую строчку национального рейтинга мэров столиц регионов России по итогам октября-ноября 2024 года занял руководитель администрации Уфы Ратмир Мавлиев. Высокое место в Топ-5 «Национального рейтинга» обусловлено целым рядом факторов, в том числе успешно реализуемой повесткой развития столицы Башкирии и рядом результативных действий самого сити-менеджера, отмечают составители исследования.
Эксперты отметили успешное проведение в Уфе форума «Россия — спортивная держава», который посетил президент России Владимир Путин. Мероприятие готовилось под непосредственным руководством федеральных и республиканских властей и Главы Башкирии Радия Хабирова, но и объём задач, стоящих перед мэрией, был огромным. Более приземлённые, повседневные проблемы столицы региона также не покидают поля зрения мэрии и системно решаются. Вопрос отопительного сезона мэр держал на личном контроле и оперативно реагировал на те или иные острые ситуации в ЖКХ, требующие внимания главы муниципалитета.
В середине ноября Ратмир Мавлиев вошёл в Высший совет Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, что эксперты расценили как ещё одно доказательство перспективности градоначальника Уфы как управленца. Отдельной строкой большинство специалистов отмечают продуктивное взаимодействие мэра Уфы, городской администрации с Главой Башкортостана и региональными структурами власти.
В исследование, подготовленное центром информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при правительстве РФ, вошли главы 88 городов страны. Результаты получены на основании заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов экспертов.