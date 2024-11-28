Ратмир Мавлиев занял 5 место в нацрейтинге мэров столиц регионов России.

Эксперты отметили успешное проведение в Уфе форума «Россия — спортивная держава», который посетил президент России Владимир Путин. Мероприятие готовилось под непосредственным руководством федеральных и республиканских властей и Главы Башкирии Радия Хабирова, но и объём задач, стоящих перед мэрией, был огромным. Более приземлённые, повседневные проблемы столицы региона также не покидают поля зрения мэрии и системно решаются. Вопрос отопительного сезона мэр держал на личном контроле и оперативно реагировал на те или иные острые ситуации в ЖКХ, требующие внимания главы муниципалитета.