В Самарской области назначили нового гендиректора мусорного регоператора

В Самарской области сменился генеральный директор нового мусорного регоператора АО «Экология». Вместо Константина Ряднова назначили Екатерину Циркун. Об этом сообщил председатель регионального правительства Михаил Смирнов после проведения заседания совета директоров акционерного общества.
«Екатерина Циркун давно трудится в отрасли, до назначения работала в компании первым заместителем гендиректора. Константин Ряднов, руководивший предприятием, займет должность руководителя обособленного подразделения», — рассказал Смирнов.
Теперь экс-гендиректор будет заниматься развитием имеющихся у компании полигонов захоронения. Екатерина Луценко продолжит работать в должности исполнительного директора АО «Экология».
Напомним, в Самарской области новый мусорный регоператор продолжает наводить порядок в сфере обращения с отходами. Количество жалоб на вывоз мусора снизилось в два раза.