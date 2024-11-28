Токаеву передали книгу его отца на башкирском языке

При этом, он отметил, что развитие российско-казахстанских межрегиональных отношений не было бы возможным без большого личного вклада двух лидеров — Путина и Токаева. И поблагодарил за это от лица участников Межрегионального форума, проходящего в Уфе. В мероприятии принимают участие чиновники и бизнес Казахстана и России.