Токаеву передали книгу его отца на башкирском языке

АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. Касым-Жомарту Токаеву передали книгу его отца Кемеля Токаева, переведенную на башкирский язык.
Книга под названием «Таинственный след» опубликована в преддверии 80-летия Великой Победы над фашизмом, рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров.
«Так получилось, что Председатель Союза писателей Республики Башкортостан Айгиз Баймухаметов передал мне книгу известного казахского писателя Кемеля Токаева, отца Президента Казахстана. Она открывается предисловием Касым-Жомарта Кемелевича, в котором он говорит, что главным праздником отца до конца жизни был День Победы. Кемель Токаев считал, что участники войны заслуживают особого уважения и доверия. Им можно поручать важные дела на самых разных участках работы».
Кемель Токаев — писатель, журналист и общественный деятель. Он был призван в армию в 1942 году, во время Великой Отечественной войны командовал отделением автоматчиков, награжден орденами и медалями.
После войны окончил университет, работал в газетах, с 1960 по 1977 год — главный редактор «Ведомостей» Верховного совета Казахской ССР.
При этом, он отметил, что развитие российско-казахстанских межрегиональных отношений не было бы возможным без большого личного вклада двух лидеров — Путина и Токаева. И поблагодарил за это от лица участников Межрегионального форума, проходящего в Уфе. В мероприятии принимают участие чиновники и бизнес Казахстана и России.
«Каждый раз, когда я был в Казахстане, Касым-Жомарт Токаев проявлял уважение к нашей республике и находил время для общения. Благодаря ему для развития башкирско-казахстанских связей созданы самые лучшие условия», — поделился Хабиров.
А судьба Кемеля Токаева показывает, насколько сильные корни связывают братские народы России и Казахстана. Будем равняться на наших отцов и хранить их заветы, отметил глава Башкортостана.