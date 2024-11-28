Приморье наводит порядок в трудовой миграции: что будет сделано

«Это не все мигранты, значительная часть иностранцев у нас находится нелегально. И, конечно же, нелегальные мигранты создают нам огромные проблемы. Это, в том числе, и преступность, хоть она и оценивает где-то в чуть больше 3%, но тем не менее такие случаи очень резонансные», — рассказала председатель правительства региона Вера Щербина в интервью РБК.
Она отметила, чтобы подобные случаи вызывают негативную реакцию у населения, поэтому было принято решение о создании специализированного агентства, которое займется всеми вопросами трудовой миграции. Новое ведомство будет не только привлекать иностранных работников по запросам местных работодателей, но и организовывать обучение мигрантов, включая подготовку за рубежом.
«Мы строим работу таким образом, чтобы она имела системный характер. Это включает в себя предварительный отбор работников и обучение их именно тем профессиям, которые требуются в регионе. Важной частью этого процесса будет сотрудничество как с странами, откуда приезжают рабочие, так и с местными работодателями», — пояснила Щербина.
Она отметила, что такие меры помогут хоть частично восполнить дефицит кадров в ряде отраслей экономики Приморья, включая строительство и сельское хозяйство. Власти уверены, что без привлечения дополнительной рабочей силы развитие экономики края будет затруднено. Однако в этом процессе особое внимание будет уделяться легальности и прозрачности трудовой миграции.
Напомним, ранее губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что регион не будет отказываться от мигрантов. Однако требования к ним будут изменены.