Приморье наводит порядок в трудовой миграции: что будет сделано

«Это не все мигранты, значительная часть иностранцев у нас находится нелегально. И, конечно же, нелегальные мигранты создают нам огромные проблемы. Это, в том числе, и преступность, хоть она и оценивает где-то в чуть больше 3%, но тем не менее такие случаи очень резонансные», — рассказала председатель правительства региона Вера Щербина в интервью РБК.