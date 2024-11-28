Токаев и Путин объединили образовательные потенциалы Казахстана и России

Новый филиал Казахского национального университета имени Аль-Фараби расположился на 6 этаже главного корпуса ОмГУ им. Ф. М. Достоевского по адресу: ул. Фрунзе, 6. Общая площадь составляет — 1620 м². В настоящее время подготовлены и оснащены 10 кабинетов для учебно-методической деятельности, в частности, кабинеты таможенного дела имени Ч. Валиханова, казахского языка имени Абая и международного права имени Н. Торекулова, 5 кабинетов для руководства и ППС, 7 учебных аудиторий, а также коворкинг-центры.