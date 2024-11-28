Токаев и Путин объединили образовательные потенциалы Казахстана и России

В торжественном мероприятии также присутствовали министр науки и высшего образования Республики Казахстан Саясат Нурбек, заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский, Председатель Правления — Ректор КазНУ Жансеит Туймебаев и ректор ОмГУ Сергей Замятин.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям сказал: «Ведущие вузы страны и филиалы зарубежных университетов должны оперативно готовить ученых и квалифицированных специалистов для приоритетных отраслей нашей экономики».
Саясат Нурбек и Константин Могилевский обратились к Президентам двух государств:
«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, глубокоуважаемый Касым-Жомарт Кемелович! Проработан вопрос создания филиала Казахского национального университета имени Аль-Фараби в Омском государственном университете имени Федора Достоевского. Филиал готов к открытию».
Ректор Казахского национального университета имени Аль-Фараби Жансеит Туймебаева и ректор Омского государственного университета имени Ф. Достоевского Сергей Замятин вместе открыли табличку с наименованием филиала КазНУ им. Аль-Фараби.
Прием абитуриентов в филиал первого казахстанского вуза в России запланирован на сентябрь 2025 года. Правительство Республики Казахстан и Российской Федерации выделило 200 грантов для обучения студентов.
Филиал КазНУ будет осуществлять подготовку бакалавров и магистрантов по таким образовательным программам, как «Международное право», «Казахская филология» и «Таможенное дело». В будущем будет рассмотрен вопрос реализации двудипломных образовательных программ.
Обучение в филиале будет проводиться на казахском, русском, английском языках профессорско-преподавательским составом КазНУ и ОмГУ, а также предполагается привлечение иностранных ученых.
Новый филиал Казахского национального университета имени Аль-Фараби расположился на 6 этаже главного корпуса ОмГУ им. Ф. М. Достоевского по адресу: ул. Фрунзе, 6. Общая площадь составляет — 1620 м². В настоящее время подготовлены и оснащены 10 кабинетов для учебно-методической деятельности, в частности, кабинеты таможенного дела имени Ч. Валиханова, казахского языка имени Абая и международного права имени Н. Торекулова, 5 кабинетов для руководства и ППС, 7 учебных аудиторий, а также коворкинг-центры.
Открытие филиала ведущего казахстанского вуза в Российской Федерации способствует развитию дальнейшей коллаборации и развитию научного и образовательного потенциала двух стран в рамках Евразийской интеграции.
Стоит напомнить, что ОмГУ — полифункциональный образовательный, научно-исследовательский и культурно-просветительский комплекс, осуществляющий на основе перспективных научных проектов профессиональную подготовку и переподготовку кадров по широкому перечню направлений. Омский государственный университет имени Ф. М. Достоевского был основан в 1973 году. На сегодняшний день в высшем учебном заведении работают 1056 преподавателей и сотрудников, обучаются 5740 студентов. В университете функционирует 9 факультетов.