В Волгограде депутаты решили поощрить городских чиновников на 25 млн рублей

Согласно распределению безвозмездных поступлений из областной казны, в 2024 году предусмотрены расходы в размере 25,5 млн рублей «на поощрение муниципальных управленческих команд за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти».
Какое количество управленцев и за достижение каких конкретно показателей будут удостоены финансового бонуса — в документе не уточняется.
Отметим, ранее поправки в бюджет Волгограда на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов вносились 24 июля 2024 года. В соответствующей редакции траты на премирование сотрудников администрации предусмотрены не были.