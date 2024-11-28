Цукерберг встретился с Трампом

По мнению The New York Times, Цукерберг стремится оградить свою корпорацию «от возможного удара со стороны администрации» Трампа. Meta уже давно является «объектом нападок вашингтонских консерваторов», обвиняющих ее в предвзятости в пользу демократов, добавляет газета, напоминая, что Трамп в своей книге «Спасти Америку» обвинил Цукерберга в заговоре против него на выборах 2020 года и угрожал предпринимателю пожизненным тюремным сроком в случае вмешательства в выборы 2024 года.