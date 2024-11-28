Додон призвал КС Молдавии не утверждать итоги выборов

«Санду, несмотря на злоупотребления, нарушения, угрозы, запугивания, диктаторское использование государственных ресурсов и учреждений, проиграла выборы внутри страны бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло, которого выдвинули социалисты, получив 48% голосов. Обеспечить ее переизбрание удалось за счет сомнительного голосования на более чем 200 участках за рубежом, где ее якобы поддержало 80% из 300 тыс. избирателей, хотя никаких доказательств такой невиданной явки нет. Этот насильственный результат ставит под сомнение как легитимность выборов, так и самой Санду, которую внутри страны уже прозвали “хромой уткой”, “президентом диаспоры”. Наша партия эти выборы не признала, оспорив в судах многочисленные нарушения, на которые, к сожалению, закрыли глаза представители США, ЕС и других международных структур. В связи с этим мы проводим большую акцию протеста, требуя у КС не утверждать выборы».