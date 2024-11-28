Додон призвал КС Молдавии не утверждать итоги выборов

КИШИНЕВ, 28 ноября. /ТАСС/. Президент Майя Санду сфальсифицировала свое переизбрание за счет административного ресурса и мошеннических схем, Конституционный суд (КС) не должен его утверждать. Об этом заявил корреспонденту ТАСС бывший глава республики, лидер социалистов Молдавии Игорь Додон перед протестом, который его партия проводит в четверг у здания КС, рассматривающего полученные от ЦИК итоги голосования.
«Санду, несмотря на злоупотребления, нарушения, угрозы, запугивания, диктаторское использование государственных ресурсов и учреждений, проиграла выборы внутри страны бывшему генеральному прокурору Александру Стояногло, которого выдвинули социалисты, получив 48% голосов. Обеспечить ее переизбрание удалось за счет сомнительного голосования на более чем 200 участках за рубежом, где ее якобы поддержало 80% из 300 тыс. избирателей, хотя никаких доказательств такой невиданной явки нет. Этот насильственный результат ставит под сомнение как легитимность выборов, так и самой Санду, которую внутри страны уже прозвали “хромой уткой”, “президентом диаспоры”. Наша партия эти выборы не признала, оспорив в судах многочисленные нарушения, на которые, к сожалению, закрыли глаза представители США, ЕС и других международных структур. В связи с этим мы проводим большую акцию протеста, требуя у КС не утверждать выборы».
Он высказал убежденность, что «после предстоящих летом будущего года выборов у Санду больше не будет ни правительства, ни большинства в парламенте, который неминуемо поставит вопрос о фальсификации выборов и импичменте президента. И тогда Санду, а также премьер, спикер парламента, которые последние годы работали в неправительственных организациях, финансируемых Западом, сбегут из страны».
По словам Додона, ситуация в мире стремительно меняется, на выборах в США победил Дональд Трамп, а в соседней Румынии лидирует независимый кандидат, защищающий национальный интерес, экономику, суверенитет и традиционные ценности.
«Маятник мировой геополитики опять качнулся в сторону консерваторов, лидеров, которые выступают за национальный интерес. И в контексте мировых тенденций Санду и ее соратники обречены» — отметил Додон.
Оппозиция не признает выборы.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов. По данным ЦИК, после обработки 100% бюллетеней Санду набрала 55,33% голосов, выиграв у Стояногло (44,67%). Однако в самой Молдавии Стояногло получил 51%, перевес его соперницы был достигнут за счет рекордного голосования более чем 300 тыс. молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли свыше 200 участков в западных странах. При этом в России, где находятся свыше 300 тыс. молдавских граждан, ЦИК сократил число участков с 29 до 3, из-за чего на них образовались многочасовые очереди избирателей, которым не хватило бюллетеней. Партия социалистов, Партия коммунистов, Блок оппозиционных партий «Победа», Партия развития и объединения, партия «Будущее Молдовы» и ряд других политических объединений отказались признавать итоги выборов, которые, по их мнению, были сфальсифицированы. Оппозиция назвала Санду нелегитимным президентом, которого признают только ее «спонсоры и кураторы из-за рубежа».