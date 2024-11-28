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Россия поддержит транспортный коридор «Беларусь — порты Индийского океана»

Транспортный коридор «Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан — порты Индийского океана» намерены активно развивать Россия и Казахстан.

Источник: Комсомольская правда

Подписанный год назад, в ноябре 2023, меморандум по созданию транспортного коридора «Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан — порты Индийского океана» будет реализован, стороны нарастят усилия для этого, сообщает Sputnik.by со ссылкой на совместное заявление президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.

27 ноября Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом и провел переговоры с Касым-Жомартам Токаевым. Их итогом стало совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.

Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Казахстан на саммит ОДКБ из Пакистана, где подпишет ряд документов (все подробности здесь).