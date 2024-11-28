Россия поддержит транспортный коридор «Беларусь — порты Индийского океана»

Подписанный год назад, в ноябре 2023, меморандум по созданию транспортного коридора «Беларусь — Россия — Казахстан — Узбекистан — Афганистан — Пакистан — порты Индийского океана» будет реализован, стороны нарастят усилия для этого, сообщает Sputnik.by со ссылкой на совместное заявление президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева.
27 ноября Владимир Путин прибыл в Казахстан с государственным визитом и провел переговоры с Касым-Жомартам Токаевым. Их итогом стало совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.
Кстати, президент Беларуси Александр Лукашенко прилетел в Казахстан на саммит ОДКБ из Пакистана, где подпишет ряд документов (все подробности здесь).