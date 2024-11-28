Лукашенко и Путин примут участие в саммите ОДКБ в четверг

МИНСК, 28 ноя — Sputnik. Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет в четверг в Астане, сообщает Sputnik.
В работе саммита примут участие лидеры организации, кроме армянского премьера Пашиняна, поскольку ранее Ереван заморозил свое участие в объединении.
Планируется, что главы государств обсудят военную и политическую обстановку в регионе и подведут итоги сотрудничества под эгидой организации.
Отдельное внимание во время саммита будет уделено вопросам подготовки к совместному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войны.
Также ожидается, что лидеры подпишут 14 документов по итогам мероприятия.
Несмотря на то, что представители Армении не будут присутствовать на саммите, Ереван не возражает против принятия на встрече соответствующих согласованных документов ОДКБ — об этом армянская сторона заявила заранее.
Перед саммитом в Астане состоится совместное заседание совета министров иностранных дел, совета министров обороны и комитета секретарей Совбезов стран-участниц ОДКБ.
Президент РФ Владимир Путин прилетел в Казахстан накануне с государственным визитом.
В среду вечером после визита в Пакистан в Астану прибыл и белорусский лидер Александр Лукашенко.
В ОДКБ на данный момент входят шесть стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. В этом году в объединении председательствует Казахстан, в 2025-м председательство перейдет Кыргызстану.