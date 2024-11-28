Мирзиёев: нужно повысить инвестактивность регионов и изменить подходы к работе

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Необходимо повысить инвестиционную активность регионов и кардинально изменить подходы к работе в этой сфере, заявил Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам привлечения иностранных инвестиций, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.
Эти средства позволили запустить 6,3 тыс. новых предприятий, создать добавленную стоимость на сумму 30 трлн сумов и увеличить экспорт на $305 млн. Благодаря инвестициям создано 163 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест.
До конца года ожидается привлечь еще $8,6 млрд инвестиций.
На совещании всесторонне проанализировали результаты привлечения инвестиций и реализации проектов в разрезе регионов и отраслей.
Так, в восьми районах и городах показатели инвестиций остаются низкими, а в некоторых секторах наблюдается снижение по сравнению с прошлым годом. Реализация ряда проектов, осуществляемых совместно с международными финансовыми институтами, продвигается медленно. В частности, по 17 проектам затягиваются разработка проектной документации и проведение тендеров.
Ответственные лица представили прогнозы до конца года и рассказали о планах на 2025 год.
«Президент отметил, что необходимо повысить инвестиционную активность регионов и кардинально изменить подходы к работе в этой сфере», — говорится в сообщении.
Например, Европейский банк реконструкции и развития, учитывая позитивные изменения в деловой среде страны и темпы роста экономики, выразил готовность финансировать проекты с участием частного сектора.
Глава республики подчеркнул, что регионы должны эффективно использовать такие возможности и независимо привлекать финансовые ресурсы. По его словам, необходимо не только наращивать объемы, но и повышать качество инвестиций. То есть, каждый привлеченный доллар должен служить развитию промышленности, созданию новых рабочих мест, росту экспортного потенциала.
Шавкат Мирзиёев поручил еще раз пересмотреть объемы и направления привлечения средств международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций. Кроме того, он поставил задачу определить на 2025 год конкретные проекты, в том числе на основе государственно-частного партнерства и с участием частных инвестиций в разрезе отраслей и регионов.