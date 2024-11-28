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Мирзиёев: нужно повысить инвестактивность регионов и изменить подходы к работе

Глава республики поручил еще раз пересмотреть объемы и направления привлечения средств международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 28 ноя — Sputnik. Необходимо повысить инвестиционную активность регионов и кардинально изменить подходы к работе в этой сфере, заявил Шавкат Мирзиёев на совещании по вопросам привлечения иностранных инвестиций, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

Как отмечалось, за последние 10 месяцев в республику привлекли более $26 млрд иностранных инвестиций, что в 1,7 раза превышает показатель прошлого года. Из них около $24 млрд составляют прямые инвестиции.

Эти средства позволили запустить 6,3 тыс. новых предприятий, создать добавленную стоимость на сумму 30 трлн сумов и увеличить экспорт на $305 млн. Благодаря инвестициям создано 163 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест.

До конца года ожидается привлечь еще $8,6 млрд инвестиций.

На совещании всесторонне проанализировали результаты привлечения инвестиций и реализации проектов в разрезе регионов и отраслей.

Так, в восьми районах и городах показатели инвестиций остаются низкими, а в некоторых секторах наблюдается снижение по сравнению с прошлым годом. Реализация ряда проектов, осуществляемых совместно с международными финансовыми институтами, продвигается медленно. В частности, по 17 проектам затягиваются разработка проектной документации и проведение тендеров.

Ответственные лица представили прогнозы до конца года и рассказали о планах на 2025 год.

«Президент отметил, что необходимо повысить инвестиционную активность регионов и кардинально изменить подходы к работе в этой сфере», — говорится в сообщении.

Например, Европейский банк реконструкции и развития, учитывая позитивные изменения в деловой среде страны и темпы роста экономики, выразил готовность финансировать проекты с участием частного сектора.

Глава республики подчеркнул, что регионы должны эффективно использовать такие возможности и независимо привлекать финансовые ресурсы. По его словам, необходимо не только наращивать объемы, но и повышать качество инвестиций. То есть, каждый привлеченный доллар должен служить развитию промышленности, созданию новых рабочих мест, росту экспортного потенциала.

Шавкат Мирзиёев поручил еще раз пересмотреть объемы и направления привлечения средств международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций. Кроме того, он поставил задачу определить на 2025 год конкретные проекты, в том числе на основе государственно-частного партнерства и с участием частных инвестиций в разрезе отраслей и регионов.

Шавкат Мирзиеев