Мирзиёев: нужно повысить инвестактивность регионов и изменить подходы к работе

Шавкат Мирзиёев поручил еще раз пересмотреть объемы и направления привлечения средств международных финансовых институтов и иностранных правительственных финансовых организаций. Кроме того, он поставил задачу определить на 2025 год конкретные проекты, в том числе на основе государственно-частного партнерства и с участием частных инвестиций в разрезе отраслей и регионов.