Астана и Москва плодотворно работают в рамках ЕАЭС — Токаев

«Как инициаторы и основатели данного объединения Казахстан и Россия с самого начала стремились последовательно укреплять всестороннее взаимодействие с целью повышения конкурентоспособности на глобальном уровне. За прошедшее время ЕАЭС доказал свою эффективность как одна из важнейших платформ, где успешно реализуется процесс интеграции экономической политики стран-участниц и развития взаимной торговли», — написал Токаев.