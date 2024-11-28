Астана и Москва плодотворно работают в рамках ЕАЭС — Токаев

АСТАНА, 28 ноя — Sputnik. Астана и Москва плодотворно работают в рамках Евразийского экономического союза, написал Токаев в своей статье, опубликованной в преддверии визита Путина в Астану.
Сегодня ЕАЭС сегодня стал важным механизмом интеграции на евразийском пространстве и обрел международный авторитет, подчеркнул президент Казахстана.
Договору о создании Евразийского экономического союза в этом году исполнилось 10 лет. За эти годы ЕАЭС доказал эффективность, став одной из важнейших платформ, где реализуется процесс интеграции экономической политики стран-участниц и развития взаимной торговли, отметил глава Казахстана.
«Как инициаторы и основатели данного объединения Казахстан и Россия с самого начала стремились последовательно укреплять всестороннее взаимодействие с целью повышения конкурентоспособности на глобальном уровне. За прошедшее время ЕАЭС доказал свою эффективность как одна из важнейших платформ, где успешно реализуется процесс интеграции экономической политики стран-участниц и развития взаимной торговли», — написал Токаев.
Роль Евразийского экономического союза он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным в Астане.
На большом мероприятии в Акорде лидеры государств-участников ЕАЭС подписали целый ряд соглашений, которые принесут экономический эффект и большую пользу для народов двух стран. Такое единодушное мнение выразили экономисты.