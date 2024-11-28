Следователи ЕС заподозрили китайское судно в намеренном обрыве кабелей

Европейские следователи подозревают, что экипаж китайского сухогруза Yi Peng 3 намеренно повредил два подводных кабеля в Балтийском море. В настоящее время судно находится в международных водах, оно окружено европейскими военными кораблями, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей правоохранительных органов и разведки.
Как отмечает газета, разведка изучает версию, что капитан судна мог быть «побужден российской разведкой к совершению диверсии»: балкер тащил якорь по дну Балтийского моря на протяжении более 180 км. Bild ранее писал, что капитан Yi Peng 3 является гражданином России, однако, по данным WSJ, капитан — гражданин Китая.
«Крайне маловероятно, что капитан не заметил бы, что его судно бросило якорь, потеряв скорость на несколько часов и перерезав по пути тросы», — сказал старший европейский следователь, занимающийся этим делом.
Осведомленные источники WSJ рассказали, что китайский владелец судна — компания Ningbo Yipeng Shipping — сотрудничает со следствием и разрешила остановить судно в международных водах. Так, по версии следствия, судно бросило якорь в шведских водах 17 ноября около девяти часов вечера по местному времени, но продолжило движение. После этого произошел обрыв первого кабеля между Швецией и Литвой. В то же время транспондер судна отключился, однако оно продолжило движение, и на следующее утро, вероятно, повредило второй кабель между Германией и Финляндией.
Когда судно остановили европейские военные корабли, на нем были обнаружены повреждения, характерные для зацепа якоря и обрыва тросов. «Учитывая мягкие погодные условия и контролируемую высоту волн, вероятность случайного зацепа якоря представляется минимальной», — говорится в анализе, подготовленном для WSJ аналитической компанией Kpler.
Несколько опрошенных газетой представителей западных правоохранительных органов заявили, что не считают, что китайское правительство причастно к инциденту, но подозревают, что за диверсией стоят российские спецслужбы. «Это абсурдные, ничем не подкрепленные обвинения», — заявили WSJ в пресс-службе Кремля. Там напомнили, что те же западные чиновники молчали, когда Украина взорвала газопровод «Северный поток».
Yi Peng 3 — грузовое судно длиной 217 м. Согласно китайскому судовому реестру его владельцем является китайская компания Ningbo Yipeng Shipping.
По данным службы Marinetraffic, Yi Peng 3 около месяца назад покинуло Средиземное море и направилось через Балтийское море в Россию. Корабль остановился в порту Усть-Луга, откуда неделю назад, 11 ноября, отправился в обратный путь на юго-запад.
Оператор Cinia 18 ноября сообщил о «дефекте» у кабеля C-Lion1 длиной 1,2 тыс. км между немецким портовым городом Ростоком и Хельсинки. Финское агентство транспорта и связи Traficom отметило, что причины повреждения «могут быть разными», например они могут быть связаны с погодой или судами. Позже литовский оператор Telia рассказал, что утром 17 ноября был поврежден подводный кабель связи между Литвой и Швецией, который пересекается с C-Lion1.
Повреждение подводных телекоммуникационных кабелей в Балтийском море не было случайностью, как и подрыв «Северных потоков», заявил ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. «Нет, у меня есть подозрения, у меня есть улики, у меня есть информация, но она не окончательная», — поделился дипломат. Вариант с диверсией не исключал также и министр обороны Германии Борис Писториус.