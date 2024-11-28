Следователи ЕС заподозрили китайское судно в намеренном обрыве кабелей

Осведомленные источники WSJ рассказали, что китайский владелец судна — компания Ningbo Yipeng Shipping — сотрудничает со следствием и разрешила остановить судно в международных водах. Так, по версии следствия, судно бросило якорь в шведских водах 17 ноября около девяти часов вечера по местному времени, но продолжило движение. После этого произошел обрыв первого кабеля между Швецией и Литвой. В то же время транспондер судна отключился, однако оно продолжило движение, и на следующее утро, вероятно, повредило второй кабель между Германией и Финляндией.