Над четырьмя регионами РФ уничтожили 25 украинских БПЛА. Военная операция, день 1009-й

09:26 «Страна.ua» сообщила о взрывах в Хмельницком и Харькове.
09:21 Администрация Сумской области на Украине рассказала о повреждении объекта инфраструктуры.
09:17 Власти украинского Луцка сообщили о взрывах в городе. У многих потребителей отключены свет и вода.
09:15.
09:09 Генерал-лейтенант Кит Келлог, которого Дональд Трамп назначил помощником и специальным посланником по Украине и России, заявил, что готов отстаивать интересы США путем продвижения концепции «мира через силу»:
«Работать на президента Трампа было привилегией моей жизни, и я с нетерпением жду неутомимой работы для обеспечения мира через силу, отстаивая интересы Америки. Я готов к этому со всей преданностью и самоотдачей, которой это заслуживает».
09:07 «Страна.ua» пишет о взрывах в Киеве и Виннице.
09:04 Жителей украинского Николаева попросили спуститься в укрытия.
08:57 В Киеве и Вышгороде объявили ракетную тревогу.
08:55 «Страна.ua» сообщила о взрывах в Одессе.
08:53 «Страна.ua» пишет о взрывах в Луцке, Ровно, Кропивницком, Харькове и Сумах.
08:51 ❗️Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что по территории страны идет массированная ракетная атака якобы по объектам энергетики, в связи с чем введены экстренные отключения света во всех регионах.
08:46 Советник Зеленского Дмитрий Литвин считает, что бессмысленно снижать возраст мобилизации на Украине:
«Не имеет смысла призывать Украину снизить призывной возраст, предположительно для того, чтобы призвать больше людей, когда мы видим, что ранее объявленное оборудование не поступает вовремя. Из-за этих задержек у Украины не хватает оружия для оснащения уже мобилизованных солдат».
08:42 Депутат Верховной рады Александр Дубинский в Telegram-канале обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что из-за его политики украинцы хотят уехать из страны:
08:38 Начальник Главного организационно-мобилизационного управления, замначальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский в разговоре с журналом «Военные комиссариаты России» обозначил, что добровольческие отряды «Барс» получили в этом году на вооружение гаубицы, станции РЭБ, огнеметы и вездеходы.
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08:24 Замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с РИА Новости заявил, что передача Киеву ядерного оружия может стать шагом к эскалации:
«Подобный шаг означал бы не просто слом всей той системы в сфере нераспространения и контроля над вооружениями, которая еще сохраняется вопреки деструктивному курсу США, но это был бы крупнейший шаг к дальнейшему и совершенно неконтролируемому разрастанию конфликта».
08:17 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев написал, что два района региона подверглись массированной атаке беспилотников:
Кондратьев добавил, что в хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника поврежден дом. Погибших и пострадавших нет.
08:11 SHOT пишет, что в Киеве и области, Одесской и Днепропетровской областях Украины, в подконтрольной ВСУ части ДНР перебои с электричеством после ночных взрывов. «Укрэнерго» ввело экстренные отключения света.
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08:03 ⚡️В Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников над Краснодарским краем, три над Крымом, шесть над Брянской областью и два над Ростовской.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 1009-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.