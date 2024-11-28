Лукашенко призвал вывести партнерство с Мавританией на новый уровень

По мнению Александра Лукашенко, настало время вывести взаимное партнерство Беларуси и Мавритании на качественно новый уровень. Президент подтвердил свое приглашение главе Мавритании посетить с визитом Беларусь, что, по его убеждению, станет позитивным сигналом для деловых кругов двух стран и поможет расширить взаимодействие во всех областях жизни.