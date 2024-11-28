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Лукашенко призвал вывести партнерство с Мавританией на новый уровень

Лукашенко поздравил президента Мавритании с Днем Независимости.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента Исламской Республики Мавритания Мохамеда ульд Газвани с Днем Независимости, сообщает пресс-служба белорусского лидера. Александр Лукашенко подчеркнул, что эта страна Западной Африки, с которой Беларусь установила дипотношения 20 лет назад, держит курс на укрепление экономики.

По мнению Александра Лукашенко, настало время вывести взаимное партнерство Беларуси и Мавритании на качественно новый уровень. Президент подтвердил свое приглашение главе Мавритании посетить с визитом Беларусь, что, по его убеждению, станет позитивным сигналом для деловых кругов двух стран и поможет расширить взаимодействие во всех областях жизни.

Александр Лукашенко пожелал Мохамеду ульд Газвани крепкого здоровья и успехов, а народу этой страны мира и прогресса.

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