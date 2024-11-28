Алексей Логвиненко: «Хоккей-Арена» на Левобережье Ростова должна появиться в 2026 году

— Рассмотрели их сегодня на заседании Совета по инвестициям и одобрили к реализации. Первый является продолжением концепции по развитию спортивного кластера на Левобережье. Уже в следующем году на территории нового парка семейного отдыха начнется строительство универсального дворца спорта с ледовой ареной. Он будет называться «Хоккей-Арена», — пишет Алексей Логвиненко. — Сейчас инвестор оформляет разрешение на строительство. Руководитель проекта рассказал о его деталях.