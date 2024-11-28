Алексей Логвиненко: «Хоккей-Арена» на Левобережье Ростова должна появиться в 2026 году

Инвестпортфель донской столицы пополнился еще пятью новыми проектами на общую сумму свыше 600 млрд рублей. Об этом в своем телеграмм-канале сообщает глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко.
— Рассмотрели их сегодня на заседании Совета по инвестициям и одобрили к реализации. Первый является продолжением концепции по развитию спортивного кластера на Левобережье. Уже в следующем году на территории нового парка семейного отдыха начнется строительство универсального дворца спорта с ледовой ареной. Он будет называться «Хоккей-Арена», — пишет Алексей Логвиненко. — Сейчас инвестор оформляет разрешение на строительство. Руководитель проекта рассказал о его деталях.
Это будет спортивно-развлекательный комплекс с объектами общественного питания площадью около 5 тыс. кв. м., рассчитанный на 500 зрительных мест, где можно будет заниматься не только хоккеем, но и фигурным катанием. Общий объем инвестиций — 1 млрд рублей.
— Поручил в кратчайшие сроки, в течение двух-трех недель, выдать разрешение на строительство и оказывать максимальное содействие реализации этого проекта, чтобы ростовчане могли круглогодично заниматься зимними видами спорта, — уточнил Алексей Логвиненко.
Сдать ледовый дворец должны в 2026 году.