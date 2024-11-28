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Хозяйственник из сферы образования Серова возглавил Верхотурье

27 ноября депутаты гордумы Верхотурья единогласно поддержали кандидатуру Василия Фомина на должность главы города.

Об этом сообщили управляющий Северным управленческим округом Александр Вервейн.

«Часть своей жизни он посвятил работе в сфере образования Серова, в том числе много лет трудился в должности директора Центра развития муниципальных образовательных учреждений, — сообщил Александр Вервейн. — Зарекомендовал себя как опытный руководитель, способный эффективно организовать рабочий процесс».

Василий Фомин долгое время работал в МКУ «Центр развития МОУ», которое курирует систему образования в Серове. Он занимал должность замдиректора и директора, но покинул пост. В последнее время работал в школе Серова.

Конкурентом Василия Фомина был заместитель начальника управления образования Верхотурья Алексей Мамаев. Но он не получил ни одного голоса поддержки.

Ранее пост главы Верхотурья занимал Алексей Лиханов. В 2024 году он был избран депутатом гордумы и покинул пост.

«МК-Урал» ранее писал, что Верхотурье попало в число благоустроенных городов Свердловской области.

Кроме этого Свердловская область вошла в ТОП-10 регионов России с наибольшей долей городов с благоприятной средой, Средний Урал остается в числе лидеров по качеству городской среды. Эти показатели указаны в исследовании Индекса качества городской среды, которое проводит Минстрой России.