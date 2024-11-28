Хозяйственник из сферы образования Серова возглавил Верхотурье

«Часть своей жизни он посвятил работе в сфере образования Серова, в том числе много лет трудился в должности директора Центра развития муниципальных образовательных учреждений, — сообщил Александр Вервейн. — Зарекомендовал себя как опытный руководитель, способный эффективно организовать рабочий процесс».