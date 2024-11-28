Хозяйственник из сферы образования Серова возглавил Верхотурье

Об этом сообщили управляющий Северным управленческим округом Александр Вервейн.
«Часть своей жизни он посвятил работе в сфере образования Серова, в том числе много лет трудился в должности директора Центра развития муниципальных образовательных учреждений, — сообщил Александр Вервейн. — Зарекомендовал себя как опытный руководитель, способный эффективно организовать рабочий процесс».
Василий Фомин долгое время работал в МКУ «Центр развития МОУ», которое курирует систему образования в Серове. Он занимал должность замдиректора и директора, но покинул пост. В последнее время работал в школе Серова.
Конкурентом Василия Фомина был заместитель начальника управления образования Верхотурья Алексей Мамаев. Но он не получил ни одного голоса поддержки.
Ранее пост главы Верхотурья занимал Алексей Лиханов. В 2024 году он был избран депутатом гордумы и покинул пост.
«МК-Урал» ранее писал, что Верхотурье попало в число благоустроенных городов Свердловской области.
Кроме этого Свердловская область вошла в ТОП-10 регионов России с наибольшей долей городов с благоприятной средой, Средний Урал остается в числе лидеров по качеству городской среды. Эти показатели указаны в исследовании Индекса качества городской среды, которое проводит Минстрой России.